Fedez e Leo in viaggio verso Los Angeles senza Chiara Ferragni

E’ la prima volta che Fedez e il figlio Leone partono da soli per un viaggio: il rapper è diretto insieme al bambino verso Los Angeles e Chiara Ferragni li raggiungerà nei prossimi giorni.

Dopo aver festeggiato in grande stile il suo 32esimo compleanno, affittando il parco divertimenti di Gardaland per lei e i suoi amici, la Ferragni ha salutato il marito e il figlio dando loro appuntamento a fine settimana. Fedez e il piccolo Leo, quindi, sono partiti alla volta dell’America senza la mamma, rimasta in Italia per alcuni impegni di lavoro. Il rapper ha documentato il primo viaggio da soli con una serie di scatti che hanno scatenato il web, in visibilio per la bellezza del piccolo Leo e, forse per la prima volta, entusiasta di come Fedez stia assolvendo al suo ruolo di padre.