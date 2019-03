Fedez a lezione di pasticceria dal maestro Iginio Massari

Fedez ha svestito, almeno per un giorno, i panni del cantante per indossare quelli del pasticcere. A invitarlo nella sua storica Pasticceria Veneto è stato il maestro Iginio Massari, colpito dall’impegno che il cantante aveva messo nel preparare un tiramisù a casa seguendo la sua ricetta.

Nei giorni scorsi, infatti, Fedez aveva condiviso con i suoi follower la preparazione di un tiramisù da servire in occasione della cena casalinga con i cognati (dove per sbaglio aveva diffuso via social il numero di cellulare della sorella di Chiara Ferragni). Già in quel momento lo chef Iginio Massari si era fatto sentire, inviandogli un messaggio privato (condiviso da Fedez con i fan) dove il maestro si complimentava con lui, ma gli suggeriva anche un mini corso di pasticceria. Detto fatto. L'impegno del rapper è stato ripagato con un’esperienza culinaria che Fedez ha vissuto questa mattina, alla corte di Massari. Con indosso la casacca da pasticcere, il cantante si è prestato a fare l’assistenze personale del maestro, realizzando (neanche a dirlo) un altro tiramisù.

Nelle fotografie postate sul suo profilo Instagram ufficiale, lo chef Iginio Massari ha mostrato un Fedez inedito che, sac a poche alla mano, si appresta a realizzare i savoiardi per la base del tiramisù. Un’esperienza che Fedez ha definito “Epica” postando lo scatto insieme a Massari sul suo account social: “Uno è famoso per i suoi dolci fatti in casa, l’altro è il maestro Iginio Massari. Oggi giornata EPICA". Non sono mancate le stories (sia di Fedez sia di Iginio Massari) a documentare la giornata produttiva nel laboratorio.