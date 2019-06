Fedez mostra una sua foto da bambino. Poi ironizza: "Voglio la prova del DNA"

I Ferragnez sono andati a trovare i parenti del cantante milanese e lì Fedez, rovistando tra le foto di quando era piccolo, ha trovato uno scatto particolare che poi ha pubblicato su Instagram. In una serie di stories, pubblicate ieri, Fedez ha mostrato prima le foto di quando era grandicello (circa sei anni) e infine di quando aveva circa l'età di suo figlio Leone.

Fedez mostra le foto da bambino

La sua foto da bambino, in realtà, non sembra affatto ricordare il figlio. E proprio su questo aspetto il rapper pone ci scherza su: "Allora, siamo andati a trovare la zia e guardate: uguaaale!". Facendo dell'ironia mettendo a confronto la sua foto con quella di Leone. Sulla story Instagram Fedez ha poi aggiunto la didascalia "voglio la prova del DNA" e tagga la moglie Chiara Ferragni. La moglie, in effetti, sembra d'accordo con il marito. "Cioè zero proprio", afferma, e lui conclude sarcasticamente: "Qua sembro il figlio di Costanzo".

Le foto continuano e arrivano altre perplessità. "Inizio ad avere dei dubbi", dice il rapper mentre i suoi famigliari si divertono. Confrontando le foto, infatti, si notano le enormi differenze tra padre e figlio: lui castano scuro, Leone biondissimo, lui occhi scuri, il figlio occhi chiari. Insomma, i dubbi vengono. Quello che lo fa ricredere infine, però, è il sorriso: entrambi lo hanno identico.

