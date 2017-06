Il Fedora a «The Second Violinist» coproduzione di Dennehy e Walsh

Il «Fedora», Premio Generali per l'Opera è stato assegnato alle compagnie Wide Open Opera e Landmark Productions di Dublino per l'opera in co-produzione The Second Violinist di Donnacha Dennehy e Enda Walsh. La cerimonia si è svolta a Salisburgo nel corso del Salzburg Whitsun Festival. Il Gruppo Generali, attivamente impegnato nella promozione della conoscenza della musica e nel sostegno di talenti artistici, supporta per il secondo anno consecutivo «Fedora» - The European Circle of Philantropists of Opera and Ballet, per valorizzare i talenti e la loro creatività attraverso un riconoscimento dedicato alle nuove produzioni d'opera. Philippe Donnet, Group Ceo della compagnia assicurativa, ha affermato: «Generali è attivamente impegnata nella promozione della cultura e del patrimonio musicale e nel supporto della creatività, del talento e dell'innovazione. Siamo orgogliosi di sostenere questa partnership con Fedora, favorendo una nuova generazione di artisti di talento per contribuire allo sviluppo dell'opera in Europa, alimentare nuove produzioni e condividere questo patrimonio con la comunità». Il riconoscimento premia team internazionali di coproduzione di talento, formati da partner che collaborano alla creazione di nuove opere, realizzate da artisti con diverse esperienze musicali. The Second Violinist, coproduzione irlandese con Inghilterra e Stati Uniti, verrà messa in scena il 27 luglio prossimo al Black Box Theatre di Galway (Irlanda) nell'ambito del Galway International Arts Festival.