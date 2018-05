Fenomeno Capo Plaza

L'inarrestabile contabilità delle views e dei clic può far perdere l'orientamento. Dopo 30 milioni di clic per Giovani fuoriclasse e 20 milioni per Allenamento #2, il salernitano Capo Plaza pubblica l'album di esordio che si intitola come i suoi anni: 20. È un bel disco trap con intuizioni testuali (come in Uno squillo o in Taxi) che valgono l'ascolto. Capo Plaza sa scrivere e ha un flow innato e puntuale. Però esagera. D'accordo che da anni è in giro e che ha una gavetta significativa nonostante l'età. Ma il suo livello di autocompiacimento va oltre il limite del buon senso, specialmente in chi ha vent'anni e, al primo disco, si celebra come se fosse già arrivato chissà dove e dopo chissà quali sfaceli esistenziali. Non è Eazy-E dei N.W.A. da Compton, California.