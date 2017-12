Ferilli: "Roma è più pulita, ma non voterò i 5 stelle"

Romana doc, conosce la città, i suoi problemi e ha le idee molto chiare sullo scenario politico attuale. Sabrina Ferilli intervistata dalla Stampa ha detto la sua opinione in merito al Movimento Cinque Stelle e al sindaco della Capitale Virginia Raggi.

L'attrice ha parlato dell'emergenza rifiuti nella città. "Io Roma la vedo molto più pulita di prima, vedo acqua e vedo sapone. Magari continuerà a essere sporca in certe situazioni, ma il problema dell'immondizia l'hanno avuto anche altri sindaci, più o meno bravi della Raggi".

L'attrice ha fatto delle dichiarazione anche delle future elezioni. "Il mio voto non glielò darò, ma i Cinquestelle sono stati un antidoto alla vecchia politica, hanno dato battaglia e, come cani di San Bernardo, hanno riportato dentro il gregge, contenendo la politica e mettendola sotto osservazione".