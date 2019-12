La fidanzata di Leonardo Di Caprio: "La differenza d’età? Non è un problema"

Modella e attrice americana, Camila Morrone è conosciuta al grande pubblico soprattutto per la sua chiacchierata relazione con Leonardo Di Caprio.

Vincitore del premio Oscar come miglior attore per il film Revenant - Il Redivivo, Di Caprio ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta. L’attore, infatti, si è affiancato a donne bellissime del calibro di Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Toni Garrn, Erin Heatherton e Blake Lively. Con nessuna di loro, però, l'americano è capitolato e chissà se nell’impresa riesca la sua attuale fidanzata, Camila Morrone.

La relazione con quest’ultima è stata spesso al centro del gossip per la differenza d’età tra Di Caprio e la compagna: lui, classe 1974, lei 1997. Ben 23 anni di età li separano eppure, se interrogati sull’argomento, pare che i due non abbiano riscontrato alcun problema in merito. Intervistata dal Los Angeles Times, infatti, Camila Morrone ha spiegato: “Ci sono così tante relazioni a Hollywood - e nella storia del mondo - in cui le persone hanno grandi differenze di età. Penso solo che chiunque dovrebbe essere in grado di uscire con chi vuole frequentare ”. La modella e attrice, però, ha ammesso di comprendere i motivi per i quali il pubblico sia attratto da questa relazione: “ Probabilmente ne sarei incuriosita anche io ”.