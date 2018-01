Il fidanzato di Dolores O'Riordan: "Mi sento perso"

Il fidanzato di Dolores O'Riordan, Ole Koretsky non sta attraversando un momento facile. La morte improvvisa della cantante ha distrutto tutti i suoi progetti che voleva condividere con Dolores. E così dopo la morte della sua compagna di vita ha deciso di sfogarsi e di dedicare un messaggio alla sua metà che è andata via: "La mia amica, partner, e amore della mia vita se n’è andata. Il mio cuore è a pezzi ed è irreparabile. Dolores è bellissima. La sua arte lo è. La sua famiglia anche. L’energia che continua a emanare è innegabile".



Poi parla del suo stato d'animo e di questo percorso che dovrà affrontare portando con se il peso di un dolore difficile da sopportare: "Mi sento perso. Mi manca troppo. Continuerò a inciampare in questo pianeta per un po ‘di tempo sapendo bene che non c'è un posto reale per me qui ora". Parole piene di dolore e di rassegnazione. L'unico conforto per chi ha perso tutto e deve affrontare la vita senza quella metà che lo ha sempre sostenuto e accompagnato.