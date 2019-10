Figli e nomi stravaganti, quando le star esagerano con la fantasia

Il nome proprio, qualsiasi esso sia, determina la persona e la rende unica. Ma per le star questo non basta e spesso battezzano con nomi stravaganti ed eccessivamente fantasiosi i loro eredi. La pioniera in questo è stata la cantante Madonna, che ha chiamato la sua primogenita Lourdes Maria. Dopo di lei, la lista è molto lunga, come riporta un articolo su Vanity Fair.

In Italia sicuramente merita di essere ricordato il caso della famiglia Totti, che per la sua secondogenita ha optato per il nome Chanel, come la nota casa di moda. Ilary Blasi lo ha scelto perché aveva un suono " delicato ". Elisabetta Canalis ha, invece, chiamato sua figlia Skyler Eva, un nome molto comune negli Stati Uniti, considerato "strano" in Italia.

Ma è oltreoceano che i genitori vip si scatenano maggiormente. Nicolas Cage, appassionato di fumetti, ha chiamato suo figlio come Superman, Kal-El. Oppure il collega Rob Morrow ha scelto per la sua bambina il nome To, così che insieme al cognome potesse comporre la parola "tomorrow", cioè "domani".

Demi Moore e l’ex marito Bruce Willis hanno sforzato le meningi per tutte e tre le figlie: la primogenita si chiama Rumer, in italiano "zingara"; l’ultima si chiama Tallulah Belle, "cascata zampillante". La secondogenita ha un nome più "normale", Scout Larue, ispirato all’eroina del libro che la coppia aveva letto poco prima che nascesse.

Nel 2004 è nata Apple, la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin. Per l’attrice la "mela" è un frutto " dolcissimo, per non parlare del significato biblico" quindi le era sembrata " un’idea geniale ". Per rimanere in tema "religioso" il loro secondo figlio si chiama Moses.

Più recentemente si sono distinti per la loro fantasia Kim Kardashian e il marito Kanye West. La primogenita si chiama North, un nome maschile che unito al suo cognome compone la parola "Nord Ovest". Il secondogenito ha un nome "importante", Santo. La scelta, secondo il Us Weekly, deriva dalle difficoltà avute durante il suo concepimento, tanto che la terza figlia, Chicago, è nata da madre surrogata. Per sottolineare il loro avvicinamento alla fede, il rapper e l’influencer hanno optato per Psalm, cioè “salmo”, per l’ultimo arrivato. Se mai dovessero decidere di allargare ulteriormente la famiglia, saprebbero trovare un nome originale anche per l’altro figlio. Sono un calderone inesauribile di fantasia.