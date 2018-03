La figlia di Bobby Solo: "Sono stata ricoverata per autolesionismo. Mi tagliavo le gambe"

Dopo mesi di silenzio e battaglie legali, a Domenica Live è tornata Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo.

La 27enne che da 13 anni non vede suo papà ha voluto comunicare ufficialmente di aver preso una decisione nei confronti di suo padre: "Voglio dire che non voglio andare avanti con la causa. Non voglio niente, solo far parte della nostra famiglia". Veronica, quindi, ha deciso di chiudere la battaglia legale contro il padre che va avanti da anni. La figlia di Bobby Solo aveva chiesto al noto cantante che provvedesse al suo mantenimento e, di fronte al suo rifiuto, lo aveva trascinato in tribunale. Ma nonostante Veronica abbia vinto la causa, ha deciso di rinunciare a tutti i soldi per un po' di amore.

Dopo aver fatto questa rivelazione nello studio di Barbara D'Urso nella speranza di riavvicinarsi al padre, la figlia di Bobby Solo ha voluto anche raccontare un particolare della sua vita che mai aveva rivelato. Veronica ha confessato che, quando è stata abbandonata dal noto cantante, ha iniziato a soffrire di esaurimento e "per cercare di soffrire meno mi tagliavo le gambe". "Prima di fargli causa per il mancato mantenimento - ha spiegato commossa a Domenica Live - ho provato ad avvicinarlo mille volte. Ho vinto la causa, ma all’epoca ho dovuto lasciare l’università perché mio padre non passava il mantenimento. Ho avuto dei problemi e sono stata ricoverata in clinica per esaurimento e autolesionismo. È giusto che io lo dica oggi perché l’ho superato. Mi tagliavo le gambe. Ho avuto delle fasi molto acute e quindi sono stata ricoverata in clinica per più di un mese".

La figlia di Bobby Solo ha voluto fare questa rivelazione nella "speranza di aiutare tutte quelle persone che si trovano nella mia stessa situazione perché il dolore si supera".