La figlia della Mosetti spiega: "Ecco perché mia madre è stata operata"

Era stata la stessa Antonella Mosetti a dire ai suoi fan di essersi sottoposta ad un piccolo intervento, ma a qualche giorno di distanza dall'annuncio, è scattata la polemica.

A spiegare cosa è successo è Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella. La ragazza ha confessato sui social che non appena sua madre ha condiviso la foto dal letto d'ospedale, in rete è scoppiato il finimondo. Molti utenti, infatti, hanno iniziato ad accusare la Mosetti di aver fatto preoccupare i fan inutilmente perché l'intervento del quale parlava era soltanto estetico. Quindi nulla di allarmante.

La figlia Asia, leggendo una serie di cattiverie nei confronti di sua mamma, ha deciso di azzittire tutti con un post sul suo profilo Facebook. Secondo quanto riporta Blastingnews, la figlia della Mosetti avrebbe scritto: " Qualcuno abbia la decenza in una situazione del genere di tacere, ci sono altre occasioni in cui sfoggiare la vostra cattiveria".