Le figlie di Demi Moore non le hanno parlato per tre anni

Dalla pubblicazione del libro biografico "Inside Out", sono tante le ospitate tv a cui Demi Moore sta prendendo parte, sciogliendo molti dei nodi che hanno caratterizzato la sua travagliata esistenza, a partire dalla giovane età. Durante la partecipazione al programma condotto da Jada Pinkett Smith, "Red Table Talk", l'attrice ha parlato a cuore aperto in compagnia delle figlie Rumer e Tallulah Willis, rivelando una dolorosa assenza di comunicazione tra loro. Un evento avvenuto durante il difficile matrimonio con Ashton Kutcher e che aveva visto Tallulah e Scout allontanarsi dalla madre, non parlando con lei per tre lunghi anni. Una situazione emotivamente destabilizzante che aveva portato Rumer a prendere le distanze da Demi, in un primo momento, per poi trasformarsi in una sorta di intermediario familiare.

La relazione con Ashton aveva convogliato tutte le energie di Demi sul nuovo matrimonio, sulla necessità di avere un bambino insieme, tanto da escludere le figlie più grandi da questo percorso, finendo per allontanarle. Un rapporto di forte dipendenza dal giovane, che aveva portato a un aborto e a un ritorno all'alcolismo, problematica che ha segnato buona parte della vita di Demi. La donna non era ben consapevole di ciò che stava avvenendo, per questo era intervenuta Rumer, contatta da molti degli amici della Moore preoccupati dalla situazione in cui era scivolata.

Rumer si era quindi trovata a fare da ponte tra la madre e le sorelle che, per tre lunghi anni, avevano preso le distanze da lei, distaccandosi anche dalla congiunta, considerata una sorta di traditrice. Ma il rapporto totalizzante con Kutcher aveva distolto l'interesse di Demi dalle figlie, che avevano vissuto il tutto dolorosamente, considerandosi poco amate e apprezzate. L'ex marito era entrato nella vita della Moore portandola letteralmente via dagli affetti precedenti, forse involontariamente, ma così creando una profonda distanza che solo il tempo ha potuto sanare. Grazie anche all'intermediazione di Rumer - vero ago della bilancia familiare e collante tra le sorelle e la madre - in grado di ricreare un importante equilibrio anche con il loro padre: il noto attore Bruce Willis.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?