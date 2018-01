Il figlio di Kim Kardashian ricoverato in ospedale per una polmonite

Non sono giorni facili per Kim Kardashian e il marito Kanye West, i due, infatti, hanno dovuto portare d'urgenza in ospedale il figlio di soli due anni.

Il piccolo Saint West è stato ricoverato in ospedale per una brutta polmonite. A riportarlo è la rivista Tmz che è scesa anche nei dettagli spiegando come i due genitori si siano preoccupati parecchio per il figlio. Stando a quanto riportato da Tmz, Kim Kardashian e Kanye West si sono rivolti ai migliori medici per garantire le dovute cure al loro bimbo.

Kim e Kanye, poi, sono stati a fianco del loro bambino tutto il tempo, notte inclusa, finché non è stato dimesso dall'ospedale. Fonti vicine a Tmz hanno rivelato che il piccolo Saint si è stabilizzato completamente una volta che è tornato a casa. Lì, ripresosi dallo spavento, ha ricevuto tutte le attenzioni e tutto l'amore di cui aveva bisogno.