Il figlio di Marina Ripa di Meana: "Mia madre sarà cremata"

Marina Ripa di Meana sarà cremata. È questa l'ultima volontà espressa al figlio adottivo prima della morte. E così Andrea Cardella ai microfoni di Sabato Italiano, il programma di Rai Uno di Eleonora Daniele ha raccontato il suo ultimo incontro con la madre: "Lei non vuole funerali, sarà cremata''. Poi racconta il dolore di un figlio che è stato vicino alla madre proprio nei suoi ultimi istanti di vita: "'Mi ha chiamato, ha voluto che stessi accanto a lei sul letto, lì, prima che si addormentasse''. Come ha raccontato sempre Cardella, sua madre per l'ultimo viaggio ha chiesto "un lungo vestito nero di velluto e un cappello con la veletta''. Il suo dolore si unisca a quello della figlia di Marina Ripa di Meana, Lucrezia Lante della Rovere che ha ricordato così la madre: " "Mia madre ha combattuto la malattia come una guerriera e sarà un grande esempio per me, per le mie figlie e per tutti noi. Mamma, mi mancherai!".