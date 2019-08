Il figlio della Parietti a Temptation Island Vip?

Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, non parteciperà insieme alla fidanzata a Temptation Island Vip. Dopo le indiscrezioni, la conferma è arrivata da una portavoce d’eccezione: la stessa showgirl si è improvvisata ufficio stampa del figlio e su Instagram ha rivelato i motivi che hanno spinto la coppia a non volare in Sardegna.

La produzione della versione Vip del reality più amato dell’estate è da tempo al lavoro per individuare le coppie famose pronte a mettersi in gioco sull’isola delle tentazioni. Il viaggio nei sentimenti, quest’anno, sarà guidato da Alessia Marcuzzi.

Al momento, a pochi giorni dall’inizio delle registrazioni, l’unica coppia ufficiale sembra essere quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Sarebbe infatti saltata la partecipazione di Alex Belli e Delia Duran, mentre nelle ultime ore si fanno insistenti le voci sulla presenza nel programma di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi.

Mentre si rincorrono rumors sui possibili partecipanti al programma, un’altra notizia certa c’è: il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, non sarà tra i protagonisti di Temptation Island Vip.

A rendere note le ragioni di tale scelta è stata la stessa showgirl in un lungo post su Instagram in cui appare insieme al ragazzo e alla sua bella (e sconosciuta) fidanzata.

Le parole di Alba

Attraverso i social, la donna ha scritto riguardo alla partecipazione del figlio al programma che ciò non è vero in quanto molto riservato: "Mi improvviso ufficio stampa di mio figlio Francesco Oppini e della sua fidanzata che ama la sua riservatezza e non ambisce a nessun genere di popolarità Cristina. (…) Non hanno mai voluto incontrare nessuno della produzione per evitare inutili perdite di tempo per tutti, né fatto, ma semmai ricevuto, ipotesi molto lusinghiere e interessanti di denaro, che per ragazzi che non navigano (di loro) nell’oro erano allettanti. Il motivo del disinteresse sta semplicemente nel loro modo di interpretare il lavoro televisivo che per Francesco è una delle sue due professioni (vende auto e commenta con competenza il calcio alla7 Gold) e da parte di Cristina l’estrema serietà, discrezione, riservatezza e disinteresse e soprattutto volontà di proteggere un amore (il loro) che non intendono mettere in piazza, né a rischio e magari un‘attitudine a vivere i sentimenti e le emozioni in privato. (…) Non ci sono stati incontri, trattative o altro ."