Filippa Lagerback e gli insulti per la foto su Instagram

Filippa Lagerback è finita nel mirino dei social per una foto apparsa su Instagram in compagnia di Bossari. Non è la prima volta che Filippa viene attaccata per una foto. Questa volta nello scatto indossa una pelliccia (finta). Ma immediatamente è scattata la corsa all'insulto con pesantissime accuse: "Vergogna", "fai schifo". Parole durissime che in pochi istanti hanno messo la compagna (e futura moglie) di Bossari nel mirino degli haters. "Vergogna ad usare un capo animale. Non ti fai schifo da sola? Vergognati”. Sono solo alcuni dei commenti che ha dovuto incassare la Lagerback. Ma dopo qualche ora la showgirl di "Che tempo che fa" ha deciso di rispondere ai commentatori sempre su Instagram facendo chiarezza sul suo look: "È finta, ovvio. Ma ti pare?", ha scritto Filippa. Inoltre, sempre per rispondere a chi l'ha insultata, ha citato anche il modello della pelliccia. A questo punto la situazione sui social si è completamente ribaltata e in tanti si sono schierati dalla parte della Lagerback ingiustamente attaccata. E qualcuno si è anche scusato. Intanto Filippa si gode il suo Bossari che dopo la vittoria al Grande Fratello Vip ha ritrovato l'entusiasmo anche nella vita privata. I preparativi per il matrimonio sono già partiti e così finalmente i due potranno celebrare le nozze che sognano da tempo.