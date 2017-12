Filippa Lagerback: "Pensavo di essere io la causa della crisi di Bossari. Ero pronta ad allontanarmi"

Del periodo buio di Daniele Bossari se ne è parlato in mille modi, ora è Filippa Lagerback a rivelare un dettaglio di quel momento così difficile.

"Per tanti anni ha vissuto un profondo malessere interiore - spiega Filippa Lagerback a Grazia -. Si era chiuso in se stesso. All'inizio ho gestito io i suoi contatti sociali, poi si era isolato da tutti perché anche nei rapporti di amicizia bisogna ogni tanto dare per ricevere".

Filippa confessa che quegli anni di dolore sono stati veramente tosti da superare e c'è stato addirittura un momento in cui la conduttrice ha pensato di mollare: "In questi anni bui c'è stato un periodo in cui pensavo fossi io la causa della sua infelicità e, se questo l'avesse fatto stare meglio, gli avevo detto che ero pronta ad allontanarmi da lui, anche se tenevo molto alla nostra famiglia. L'avrei aiutato a trovare un appartamento se avesse avuto bisogno di stare con se stesso. Lui non ha mai risposto".

Fortunatamente le cose hanno preso una piega diversa, il Gf Vip e la rinascita di Bossari hanno risollevato il loro amore. "Pensava di uscire subito dalla Casa- racconta la Lagerback -. La gente invece lo ha amato per il suo coraggio. Ci vuole intelligenza e forza per mostrare la tristezza che alberga dentro di noi".