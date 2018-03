Fiorello al telefono con Giletti: "In Rai ti vogliono ancora"

"Ti volevo dire che se vuoi tornare in Rai sappi che ti vogliono ancora". Così Rosario Fiorello scherza in diretta in una videochiamata con Massimo Giletti durante la trasmissione "Non è l'Arena". Il conduttore poi scoppia a ridere ed esclama: "Sarà contento il direttore Salerno con Cairo. Tu lo conosci Cairo?", chiede Giletti. E Fiorello rincara la dose: "Certo che lo conosco, certo. Una volta abbiamo anche avuto un pranzo di lavoro. Sai, c'era l'idea di portare l'Edicola Fiore su La7 prima, ma lui non lo sapeva. Non sapeva che io avessi già firmato per Sky. Siamo stati due ore a parlare durante il pranzo, di tutto tranne che dell'Edicola Fiore. E alla fine - continua Fiorello -mi guarda e mi chiede. 'Ma allora la facciamo questa Edicola?'. E io gli dico 'guarda che ho già firmato'. E lui: 'Ma allora che c**** vuoi?".