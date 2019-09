Flavia Vento svela un vecchio flirt: "Un bacio in discoteca con Di Caprio"

Pomeriggio5 è iniziato da appena tre giorni e nel salotto di Barbara d'Urso già si susseguono gli scoop. Quest'oggi l'argomento del talk “leggero” della seconda parte del programma erano gli influencer, con i loro eccessi e le loro peculiarità. Tra gli opinionisti in studio c'era Flavia Vento, soubrette che tra gli anni Novanta e Duemila impazzava in tv e che oggi è spesso ospite dei salotti televisivi per raccontare la sua vita in castità.

Insieme a lei, sulle poltrone bianco del rinnovato studio di Pomeriggio5 era presente anche Giovanni Ciacci, opinionista sempre caustico e senza peli sulla lingua, che durante la puntata di ieri ha lanciato uno scoop sulla bionda showgirl. L'argomento era il Festival di Venezia e, nello specifico, la partecipazione degli influencer sul red carpet. Stando alle parole del costumista televisivo, nessuno a parte gli attori avrebbe diritto di presenziare su una passerella così importante e, a tal proposito, emerge un retroscena choc sulla vita sentimentale di Flavia Vento.