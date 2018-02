Forbes incorona Mariano Di Vaio: "Tra gli under30 più influenti al mondo"

Continua a crescere la carriera di Mariano Di Vaio. Ora arriva anche il riconoscimento di Forbes che lo inserisce tra gli under30 più influenti del mondo.

L'autorevole rivista economica ha incoronato il 28enne umbro come influencer italiano uomo numero uno al mondo nella classifica ufficiale degli under30 che contano. Forbes piazza Di Vaio al primo posto per la categoria retail/e-commerce nel settore moda con oltre 11 milioni di followers sui social.

Mariano Di Vaio nasce il 9 maggio 1989 ad Assisi. All'età di 18 anni si trasferisce a Londra per ricavarsi uno spazio come testimonial e ambassador, poi a New York, dove frequenta una rinomata scuola di recitazione. Nel 2011 decide di tornare in Italia dove inizia a guadagnarsi la fama internazionale lavorando per alcune importanti case di moda. Infine, ma non per importanza, fonda Nohow, sito di e-commerce che gode di enorme successo. Il fashion blogger è realizzato ancha dal punto di vista sentimentale. Di Vaio è infatti sposato con l'avvocato perugino Eleonora Brunacci da cui nel novembre 2016 ha un figlio. Ora la coppia è in attesa del secondo bambino.