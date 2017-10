La forza di #ilpostinfabbrica per chi cerca lavoro

Mentre gli studenti vanno in piazza a protestare perché «non siamo merce nelle mani delle aziende», su Rtl 102.5 da qualche settimana c'è un programma che prova a favorire l'ingresso di nuovi lavoratori nel mondo delle imprese. È #ilpostinfabbrica che va in onda tutti i mercoledì dalle 7,50 alle 8,15 all'interno di Non Stop News di Giusi Legrenzi, Fulvio Giuliani e Pierluigi Diaco. È condotto dal manager e scrittore Francesco Delzio che fa trait d'union tra gli ascoltatori e il mondo di Confindustria. In sostanza, intervengono in trasmissione imprenditori che raccontano la propria azienda e tutte le dinamiche, spesso complesse, di un mercato in continua evoluzione. Qual è l'obiettivo? Riavvicinare i giovani al settore manifatturiero, troppo spesso sottovalutato o, addirittura, snobbato specialmente dai ragazzi italiani che si affacciano sul mondo del lavoro. «L'idea del programma - spiega Delzio - nasce dallo smarrimento non soltanto dei giovani laureati, ma anche di chi ha il diploma. E lo notiamo dalla quantità di curriculum che ci arrivano alla pagina http://www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica, con picchi molto alti durante la trasmissione e con grande partecipazione anche dei genitori». In ogni caso, nel bel mezzo di una fase di generale avvilimento e crescente malumore, #ilpostinfabbrica è un segnale importante sul ruolo che la radio continua ad avere anche per i millenials, cresciuti con un web che li condiziona tanto ma li aiuta sempre meno.