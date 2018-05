Le foto dell'incontro segreto tra Belen e Corona: "A Fabrizio vorrò sempre bene"

Come annunciato due settimane fa, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono rivisti nel giardino dell'Hotel Bulgari di Milano.

Dopo cinque anni di lontananza i due ex si sono potuti riabbracciare. E a pubblicare le foto di questo incontro così speciale ci ha pensato il settimanale Chi. La rivista ha paparazzato Belen Rodriguez e una parte della sua famiglia (ma non Andrea Iannone, impegnato nel MotoGp) insieme a Fabrizio Corona e al figlio Carlos Maria. Stando a quanto rivela Chi, quindi, Carlos avrebbe giocato a lungo con Santiago, in un clima di pace e serenità.

"A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare - ha spiegato Belen a Chi -. Noi non scegliamo di spegnere il bene. E poi, perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, sentirlo a telefono, prendere due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Perché volersi bene o forse provare quell'amore che cambia forma e resta nell'aria come qualcosa di grande che sai che c'è, non credo richieda giustificazioni o spiegazioni". Il loro incontro, quindi, si è svolto alla luce del sole, almeno per quanto riguarda Belen e il suo compagno Andrea Iannone: "Ho raggiunto un'età dove la bugia non è contemplata nella mia crescita come persona, Andrea sapeva tutto".

Ma lo stesso non si può dire di Silvia Provvedi. La cantante, infatti, dopo aver scoperto dell'incontro tra Fabrizio e la Rodriguez se ne è andata di casa. E sembra proprio che la loro relazione sia agli sgoccioli. "Io non lo sapevo di questi aperitivi - ha commentato Silvia con Chi - l'ho scoperto grazie ai social, in contemporanea. Ma se devo essere sincera Belen Rodriguez non è e non sarà mai un problema. Il mio problema si chiama Fabrizio Corona".

(Guarda)