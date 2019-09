Le foto ufficiali del fidanzamento di Beatrice ed Edoardo che somigliano a quelle di Harry e Meghan

Il 2020 porterà al mondo un altro regalo reale. Dopo un fidanzamento lampo durato soltanto 12 mesi, la principessa Beatrice, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson duchessa di York, si sta per sposare.

Lo fa con l’imobiliarista Edoardo Mapelli Mozzi, che le ha chiesto la mano mentre era in Italia in vacanza agli inizi di settembre. Buckingham Palace ha dato l’annuncio: “ Sua Altezza Reale e il Sig. Mapelli Mozzi si sono fidanzati all’inizio di questo mese durante un weekend in Italia ”, aggiungendo poi che il matrimonio avrà luogo nel 2020.

La coppia ha espresso la propria eccitazione in una dichiarazione ufficiale: “ Siamo estremamente felici di poter condividere le notizie del nostro recente impegno - hanno scritto - Siamo entrambi così entusiasti di intraprendere questa avventura di vita insieme e non vediamo l’ora di sposarci davvero ”, hanno poi aggiunto.

Il promesso sposo, che ha già un bambino di due anni, è un ricco uomo d’affari. E’ infatti il direttore della società immobiliare Banda Property. I due hanno cominciato a frequentarsi due anni fa, ed Edoardo ha postato le notizie del loro fidanzamento sul suo profilo instagram insieme ad una foto in bianco e nero della sua fidanzata.

Ma proprio parlando di foto, i fan reali hanno accusato la principessa Beatrice imitare una delle fotografie del fidanzamento di Meghan Markle e del principe Harry. In una foto in bianco e nero scattata dal fotografo Misan Harrriman alla Royal Lodge, al Windsor Great Park, dove i due si accoccolano l’uno nelle braccia dell’altro.

Molti utenti di social, hanno notato una grande somiglianza con uno scatto ufficiale di Harry e Meghan per l’annuncio delle nozze nel 2017, che mostra Meghan che tiene teneramente una mano sul viso di Harry.