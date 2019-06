Francesca Cipriani contro Valentina Vignali, partita la diffida contro la cestista

Francesca Cipriani è tornata a scagliarsi contro Valentina Vignali, ormai ex concorrente dell'edizione in corso del "Grande Fratello" dopo l'eliminazione dello scorso lunedì sera.

L'ex gieffina, agli occhi della Cipriani, è colpevole di aver nuovamente parlato male di lei durante l'ultima puntata del reality show. La bionda showgirl ha fatto sapere tramite social di essere prossima a depositare una diffida perchè considera questo comportamento lesivo nei confronti della sua dignità.

" Valentina Vignali ha continuato a sparlare di me all'interno della Casa. Davvero non immagino che vita triste possa avere questa ragazza. Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi ", ha scritto la Cipriani in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

" Questa donna così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti ", ha quindi minacciato, anzi, promesso, perchè la Cipriani ha tutte le intenzioni di adire vie legali contro la cestista, non vedendo altre alternative per tutelare la sua immagine.