Francesca De André offende Taylor Mega: "Cambia gli uomini come le mutande"

Che tra Francesca De André e Taylor Mega non scorresse buon sangue era cosa nota ed era ipotizzabile che le due ragazze continuassero a dirsele di santa ragione anche una volta terminato il Grande Fratello. Sui social o nei salotti televisivi, l'ex inquilina della casa più spiata d'Italia e l'influencer non perdono occasione per manifestare l'antipatia reciproca. E ancora una volta, Francesca ha voluto ribadire cosa pensa di Taylor facendo di quest'ultima un'imitazione poco edificante.

Francesca ha partecipato al gioco Obbligo o Verità che la produzione del Grande Fratello propone agli ex concorrenti: alla De André è stato chiesto, durante una delle prove, di fare un'imitazione di Taylor Mega e lei non si è certo tirata indietro, usando delle parole che risultano come una vera e propria offesa ai danni dell'influencer. " No, raga! Io soltanto… guarda tu sei proprio di un altro pianeta, tesoro! Io solo barche sopra i 60 metri!" , ha iniziato Francesca, che non si è fermata qui ma ha rincarato la dose.

"A me piace lavarmi con lo champagne e cambio gli uomini come le mutande!" , ha proseguito la De André che ci è andata giù pesante. E se Francesca, con il suo nuovo fidanzato Gennaro, si è lasciata andare ad una risata, sicuramente lo stesso non farà Taylor. L'influencer aveva detto che non avrebbe più voluto dedicare parole alla ex gieffina, ma non è escluso che affermazioni di questo genere non la porteranno a replicare.

Francesca e Taylor hanno già avuto uno scontro diretto durante l'ultima puntata del Gf, ma a quanto pare la diatriba tra le due è ben lontana dal chiudersi. Evidentemente, la De André non ha ancora mandato giù le affermazioni dell'ex naufraga secondo la quale Gennaro sarebbe solo una sua "vittima", ma al momento tra Francesca e Gennaro tutto pare andare per il meglio. Sarà Taylor a decidere se usare l'arma dell'indifferenza o alimentare ancora la polemica.

