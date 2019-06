Francesca De André rivela a "Live" i dettagli hot del tradimento di Giorgio

Lo scorso mercoledì 12 giugno è stata trasmessa la nuova puntata di "Live: non è la d'Urso", che ha visto presentarsi, tra gli ospiti in studio, gli ex gieffini Francesca De André e Gennaro Lillio. I due ormai ex concorrenti del Gf16 hanno avuto modo di confrontarsi con l'ex fidanzato di Francesca, Giorgio Tambellini. Quest'ultimo ha giustificato in diretta il suo tradimento inferto alla sua ex, tirando in ballo gli abbracci e le carezze di Francesca e Gennaro, consumatisi nella Casa de Grande Fratello.

Il tradimento subito da Francesca De André viene rivelato a "Live"

Il popolo del web sembrerebbe schierarsi in massa dalla parte di Giorgio, ma nel corso dell'ultima diretta di "Live" sono emersi dei particolari alquanto pruriginosi, circa il tradimento subito da Francesca, a sua insaputa. “Cosa è successo?- ha risposto stizzita Francesca, incalzata dalle domande della curiosa "sferata" Platinette- Quella principessa si è dedicata a lui in auto...".

Purtroppo, non tutti i telespettatori sono riusciti ad ascoltare i dettagli hot rivelati dalla De André. Francesca ha parlato con un tono di voce basso, quando ha descritto a "Live" il tanto chiacchierato rapporto sessuale consumatosi in auto tra Giorgio ed una ragazza a noi ancora sconosciuta.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?