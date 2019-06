Francesca Fioretti porta la piccola Vittoria in viaggio in Giordania

A più di un anno dalla scomparsa del compagno Davide Astori, il giovane calciatore della Fiorentina morto all'improvviso nel sonno, Francesca Fioretti è in Giordania insieme alla piccola Vittoria, la bambina frutto del loro amore, che oggi ha tre anni. "La porto a stupirsi vedendo mondo", scrive sui social, dove pubblica uno scatto in cui le due sono di fronte alle rovine di un tempio.

Francesca Fioretti in Giordania con la piccola Vittoria

Seppur il dolore per la scomparsa di Davide Astori non passerà mai, Francesca ha comunque deciso di mostrare alla figlioletta Vittoria le cose belle della vita. Infatti, Astori, Francesca Fioretti in Giordania: "Porto Vittoria alla stupirsi del mondo". Viaggiare è una passione che Francesca condivideva con il suo Davide e che oggi tramanda alla piccola di casa. Nella foto su Instagram, mamma e figlia sorridenti a Petra mentre camminano tra le pareti di pietra rossa. "Viaggiare con i bimbi piccoli e’impossibile? Falsissimo! - scrive l'attrice ed ex gieffina - I limiti ce li poniamo solo noi".