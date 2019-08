Francesca Del Taglia a cuore aperto: "Il matrimonio? Sono in attesa"

Abbiamo conosciuto Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo sei anni fa quando l’ex corteggiatrice scese le scale per il bel tronista del trono classico di Uomini e Donne. Alla fine di un percorso durato diversi mesi, tra liti e riappacificazioni, Eugenio decise di scegliere Francesca e da allora i due non si sono più lasciati. La relazione per la coppia è stata sin dal primo momento caratterizzata da una grande serietà coronata prima dall’arrivo di Brando e, poi, di Zeno.

A un mese dal battesimo del secondogenito, la Del Taglia ha deciso di raccontare alle pagine del Magazine di Uomini e Donne la motivazione dietro la scelta del rito religioso: "Abbiamo battezzato Zeno un mese fa. È stato bellissimo e molto emozionante, lui è stato bravissimo – ma, d’altronde, è sempre buono e tranquillo. L’abbiamo battezzato a Signa, nella stessa chiesa dove era stato battezzato Brando, e poi abbiamo organizzato il ricevimento a casa di mio padre. […] Siamo cattolici anche se non praticanti, e vorremmo che i nostri figli avessero un’educazione cattolica."

Francesca in attesa della proposta di matrimonio

Abbiamo conosciuto Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo sei anni fa quando l’ex corteggiatrice scese le scale per il bel tronista del Trono Classico di Uomini e Donne.In molti si sono chiesti, nel corso degli ultimi anni, quando la coppia deciderà di ufficializzare la loro unione convolando a nozze e Francesca ne ha approfittato per lanciare un appello: "Il matrimonio? Ah, io sto ancora aspettando la proposta da Eugenio! Chiediamo tutti in coro a questo ragazzo di darsi una mossa, perché ci vuole una spinta . […] L’abito da sposa nei miei sogni ce l’ho in mente… ma non vi dico niente (ride, ndr). Spero un giorno di poterlo mettere! […]Se ci sposassimo, penso che vorrei un centinaio di invitati. Non troppi, non pochi. Mi piace molto festeggiare, sono una persona gioiosa. Organizzerei qualcosa di bello per stare con gli amici e le persone care. […] Di recente siamo stati al matrimonio di Clarissa e Federico e per me lei era bellissima. Avrei evitato solo il rosso, che a me non piace, ma gli abiti di entrambi erano splendidi."