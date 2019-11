Francesco Chiofalo ironizza sugli attacchi di panico. E il web non lo perdona

Francesco Chiofalo nelle ultime ore si trova al centro di alcuni cicloni fatti di accuse e polemiche per i suoi comportamenti. O meglio, le polemiche per lui sembrano non essersi mai placate da quando è esploso il caso della rottura con Antonella Fiordelisi, che da tre mesi il ragazzo sta cercando di riconquistare. A questo, nelle ultime ore, si sono aggiunti il servizio de Le Iene sul body shaming nei confronti di una ragazza che lo aveva criticato e un suo video piuttosto discutibile relativo agli attacchi di panico.

Proprio quest'ultimo ha ulteriormente alimentato le critiche sull'atteggiamento tenuto da Francesco Chiofalo sui social, dove è seguito da circa 1,5 milioni di persone. Come spesso è abituato a fare, il personal trainer e modello ha avviato una sessione di “Domande e Risposte” con i suoi follower, una sorta di intervista aperta nella quale chiunque può fare qualunque domanda. A un utente che gli ha chiesto se lui avesse mai avuto attacchi di panico, Chiofalo ha risposto con un video in cui simula qualcosa che ci somiglia. È una breve clip in bianco e nero dal carattere drammatico, nella quale lui, con tono agitato, dice che non ne ha mai sofferto.

La clip, che non era altro che una mini storia su Instagram di 15 secondi è durata online solo pochi minuti prima che Francesco Chiofalo la rimuovesse ma tanto è bastato perché qualcuno la salvasse e la facesse girare sul web. Sono stati tanti quelli che hanno criticato aspramente il comportamento del modello in merito a quello che può essere definito come un vero e proprio disturbo mentale se si presenta determinate caratteristiche. Il suo atteggiamento non è stato gradito perché quella sarebbe potuta essere una domanda seria a cui rispondere con il giusto approccio, invece che con un video che nelle intenzioni del ragazzo sarebbe dovuto essere ironico ma, nei fatti, così non è stato.