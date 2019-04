Francesco Facchinetti risponde duro a Briatore

Flavio Briatore critica Chiara Ferragni ed in suo soccorso arriva Francesco Facchinetti. L’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci ospite a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti ha criticato pesantemente la fashion blogger. Francesco Facchinetti, che già recentemente è sceso in campo per Alessia Marcuzzi, gli ha dedicato un video della stories di Instagram.

Dopo parole di stima, Francesco ha paragonato l’evento di make up di Chiara Ferragni, dal costo di 650euro, ai locali del manager notoriamente in, visti i prezzi per poterci entrare: “Flavio, se così fosse, dovremmo andare ad analizzare tutte le persone che nei tuoi locali spendono migliaia di euro per bottiglie che al supermercato costano forse 50 euro. Ma evitiamo di parlare di tutto questo”.



Francesco Facchinetti rincara la dose passando ad una critica che evidenzia le differenze tra i giovani d'oggi e di ieri: “Se dobbiamo analizzare gli imprenditori di una volta e quelli di oggi, andiamo negli anni ’60, ’70, ’80, parliamo di come gli imprenditori in quegli anni hanno fatto i soldi? Sfruttando la povera gente, truffando, pagando le tangenti, rubando i soldi dei contribuenti allo Stato? Vogliamo parlare di questo? Secondo me è molto meglio un imprenditore digitale che nel 2019 fa i cazz*i suoi, non ruba i soldi a nessuno, non sfrutta nessuno, non truffa nessuno piuttosto dei tanti imprenditori che negli anni ’60, ’70 e ’80 hanno fatti tanti soldi facendo delle cose allucinanti”. In più una cosa che mi fa altamente girare i cogli*ni è dire che siccome una volta ci si impiegava più tempo a fare le cose, bisognava faticare, era meglio di oggi. (…) È un po’ come se quelli che usavano il calesse fossero tutti incazzat* e andassero da tutti quelli che usano le macchine a dirgli: ‘Voi siete stronz*, perché noi per fare 3 chilometri ci impiegavamo delle ore, poi sono arrivate le macchine e voi stronz* in tre minuti siete riusciti ad arrivare dove noi per arrivare ci mettevamo ore’. Ma che cazz* vuol dire! Oggi il mondo è più veloce! Oggi per fare una cosa ci si impiegano due minuti, dieci anni fa ci volevano giorni! Perché rosicate?”.

La sua ultima instagram stories è un inno alle nuove leve: “Siete vecchi! Io rispetto i vecchi, gli anziani, grazie ai miei nonni, ma lasciate questo mondo in mano ai giovani. E io non sono più giovane e non vedo l’ora che ci sia qualcuno che faccia le cose che faccio io! Lasciate questo mondo in mano ai giovani, perché purtroppo voi avete fatto solo un gran casi*o e i giovani hanno ereditato purtroppo un mondo di merd* per colpa vostra, perché questo mondo fa cagar*”.