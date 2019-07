Francesco Monte beccato con la nuova fiamma in Puglia

Finita la relazione con Giulia Salemi, Francesco Monte è il single più paparazzato di questa estate. Dopo il presunto flirt con la modella Maria José conosciuta a Ibiza e il gossip sulla frequentazione con Diletta Leotta, pare che il giovane tarantino abbia una nuova fiamma.

Come rivelato da 361magazine, l’ex fidanzato della Salemi avrebbe trascorso un romantico weekend a Trani in compagnia di una mora finora sconosciuta al mondo dello spettacolo. I due sono stati avvistati insieme presso un hotel della Puglia che, poi, hanno iniziato a seguire su Instagram e, stando a quanto rivelato dal sito di informazione, Francesco Monte e la nuova fiamma avrebbero postato delle storie social che non sono passate del tutto inosservate agli occhi dei più attenti. I rumors, infatti, raccontano di alcune Instagram story della sconosciuta al fianco di Monte in cui compare uno dei tanti tatuaggi di Francesco.

Ma chi sarebbe la nuova fiamma del bel ex tronista di Uomini e Donne e storico ex fidanzato di Cecilia Rodriguez? La mora avvistata accanto a Monte pare sia una modella della stessa età di Francesco, che sul suo profilo Instagram si è registrata con il nome di Isa Deca. Mora, occhi castani, di una bellezza che lascia senza parole e di grande fascino: il nuovo flirt dell’ex tronista ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo ed è stata immortalata da grandi fotografi che lavorano nel mondo della moda. Isa vanta poco più di 5mila follower su Instagram e, tra questi, compare anche Francesco Monte.

Che tra i due ci sia davvero un flirt in corso o si tratta dell’ennesimo colpo di fulmine destinato a spegnersi in poche ore?