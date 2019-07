Francesco Monte chiarisce su Giulia e Isabella

L'ex tronista, ex naufrago ed ex gieffino Francesco Monte, ha deciso di rompere il silenzio sul polverone mediatico che l'ha coinvolto di recente. Il bel modello tarantino, dopo aver ufficializzato la fine della sua storia d'amore con l'ex compagna d'avventura del Gf Vip, Silvia Salemi, è stato al centro del mirino di molti utenti per un presunto tradimento ai danni della bella influencer italo - persiana. Poche settimane fa, gli è stato attribuito un flirt con Diletta Leotta - con la pronta smentita di quest'ultima - mentre, secondo quanto rivelato da "Dagospia", Francesco avrebbe in realtà una relazione con la modella pugliese Isabella De Candia con cui è stato avvistato in un locale ad Ibiza in atteggiamenti molto intimi.

Francesco Monte chiarisce su Instagram la sua posizione

L'ex gieffino ha condiviso su Instagram alcune stories in cui nega il tradimento, ribadisce i motivi - incompatibilità caratteriali - che hanno determinato la fine della storia con la Salemi e contro chi è arrivato persino minacciarlo di morte: "In questo ultimo mese ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente con la propria immaginazione e perversione mentale – ha esordito Francesco Monte – ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di morte (paradossale), di incidenti mortali (tutto questo documentato e che poi vi mostrerò in seguito in modo da far capire la follia raggiunta), continui messaggi verso parenti, amici… ecco questi sono solo alcuni degli esempi di ciò che è scaturito… da cosa? Da due persone che in modo maturo non proseguono più un cammino insieme!". In un'altra stories invece ha chiarito i motivi per cui si è lasciato con Giulia, una separazione senza scandali: "Mi dissocio totalmente da tutto quello che negli ultimi 30 giorni si scrive. La storia tra me e Giulia si è conclusa come la maggior parte delle persone civili e adulte fanno, parlando! Avendo compreso che per incompatibilità non sarebbe stato possibile andare avanti. Non c’è una vittima o carnefice, semplicemente questa è la vita e le cose a volte non vanno sempre come ci si aspetta. Tutto quello che si cerca di trovare come giustificazione alla chiusura della nostra storia è frutto della spasmodica ossessione di gente che dovrebbe accettare e rispettare quelle che sono le scelte della nostra vita, della mia vita senza elevarsi a giudice e giuria pretendendo di voler sapere, di parlare per conto di, di intromettersi nella mia vita privata disturbando e molestando parenti, amici e strutture lavorative!"