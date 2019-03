Francesco Monte e Giulia Salemi non aspettano un figlio

La coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi è una delle più felici del mondo dei vip. Infatti i due dopo un inizio burrascoso, fatto di tanti dubbi e poche certezze, sono riusciti a far vincere il loro amore ed ora lo dimostrano a tutti i fan anche attraverso i social. Sono moltissimi infatti i sostenitori della coppia formatasi nelle mura della casa del Grande Fratello Vip.

Proprio nella casa più spiata d’Italia, inizialmente, i due avevano dato l’impressione di essere una coppia male assortita, ora però questi cattivi pensieri sono stati smentiti dai fatti e dai mesi e mesi di amore vero che li lega.

La relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi oggi va a gonfie vele e, per l’occasione, saranno ospiti del Maurizio Costanzo Show nella puntata, in onda su Canale 5 in seconda serata, giovedì 28 marzo. Durante la registrazione della puntata il conduttore Maurizio Costanzo ha chiesto ai due innamorati se hanno intenzione di andare a convivere insieme e se stanno aspettando un bambino. Ecco come hanno risposto gli ex gieffini.

Francesco Monte e Giulia Salemi aspettano un figlio?

Francesco Monte e Giulia Salemi sono stati ospiti al Maurizio Costanzo show, la puntata, già registrata, andrà in onda domani, giovedì 28 marzo, in seconda serata su Canale 5. Durante la puntata Maurizio Costanzo ha fatto una domanda piuttosto interessante ai due innamorati. Il conduttore ha chiesto a Monte e Salemi se hanno intenzione di convivere e, soprattuto se la Salemi aspetta un bebé. A questa domanda Francesco ha risposto con molta schiettezza, chiarendo che, per loro, è ancora presto per parlare di un figlio e che, duque, è ancora presto per fare questo passo. La notizia è stata riportata da Gossipblog che sottolinea come l’ex tronista di Uomini e Donne abbia ribadito in tv che lui e Giulia sono fidanzati da solo tre mesi e che, ovviamente, ci sarà tempo per diventare genitori