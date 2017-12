Francesco Monte ha una nuova fidanzata?

Cecilia Rodriguez sembra essere soltanto un lontano e doloroso ricordo per Francesco Monte.

Come scrive il sito Velvet Gossip, infatti, le sue accanite fan hanno segnalato una "figura sospetta" intorno all'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, per la precisione una misteriosa moretta. Secondo quanto rivelano le sue sostenitrici, quindi, Francesco Monte si presenterebbe alle serate sempre accompagnato da una ragazza: "I due sono inseparabili".

A dare man forte a questa tesi ci sarebbe anche un altro indizio: la sua mancata presenza sul trono di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane, infatti, si vociferava che Francesco Monte sarebbe tornato ancora una volta negli studi di Maria De Filippi per trovare la sua anima gemella.

Per il momento questa è soltanto un'indiscrezione, tanto è che il diretto interessato, nelle ultime ospitate in tv, non ha mai parlato di un nuovo amore, ma soltanto di lavoro. E per di più non ci sono ancora foto di questa presunta coppia. Francesco ha veramente voltato pagina? O questo è soltanto un flirt che gli hanno attribuito?