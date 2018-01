Francesco Monte a Verissimo: "Cecilia è la persona che amo". Poi si corregge

È destinata a far discutere la frase pronunciata da Francesco Monte nella trasmissione Verissimo.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Francesco Monte torna a parlare della relazione avuta con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. I due sono stati insieme quattro anni per poi lasciarsi in diretta televisiva mentre l'argentina era una concorrente del Grande Fratello Vip. Dimenticato velocemente l'ex, Cecilia si è gettata tra le braccia di Ignazio Moser, con cui vive felicemente una storia d'amore.

Monte invece sembra non aver ancora accontonato la questione. Mentre ripercorre la relazione con la Rodriguez, il futuro naufrago dell'Isola dei Famosi, pronuncia una frase che non è passata inosservata alla conduttrice e ai telespettatori. Parlando di cyberbullismo, dice: "Sono cose che fanno male perché vuoi o non vuoi, parliamo di una persona che amo...". Poi Monte si corregge subito: "Che amavo". Quando poi la Toffanin gli chiede se prova ancora dei sentimenti per l'ex gieffina, risponde: "No, non la amo".