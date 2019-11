Francesco Sarcina si è fidanzato? "Sta con una 20enne messicana"

Nella vita del leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, potrebbe essere tornato l’amore: dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia, sembra che il cantante si sia nuovamente fidanzato.

La scorsa estate, dopo le confessioni pubbliche sui motivi della rottura con la ex moglie, Sarcina e la Incorvaia sono stati i grandi protagonisti della cronaca rosa. Lui, infatti, raccontò pubblicamente di aver scoperto che la moglie lo aveva tradito con il migliore amico e testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Poi, prontamente, Clizia rettificò sostenendo che tra lei e l’attore c’era stato solo un bacio quando lei e il cantante non stavano insieme, salvo poi lanciare pesanti accuse nei confronti del marito. La Incorvaia, infatti, ha spiegato di aver scoperto delle chat ambigue tra Sarcina e alcune sue fan, molte delle quali, ancora oggi, la contattano per confermarle di essere state adescate via social dal cantante.

Lui, dopo le confessioni pubbliche, ha preferito non commentare più il gossip dedicandosi completamente alla musica e al suo lavoro. Nelle ultime ore, però, il nome di Francesco Sarcina torna ad essere sulla bocca di tutti dopo i rumors lanciati dal settimanale Oggi secondo cui l’artista de Le Vibrazioni si sarebbe fidanzato con una studentessa ventenne. “ Si è fidanzato da un paio di settimane – ha scritto Alberto Dandolo - . La fortunata è una ragazza messicana, appena ventenne, che vive per motivi di studio a Roma ”. “ La amo alla follia perché non vede in me il personaggio, ma la persona ”: sono queste le parole che, da quanto riportato, il cantante ripeterebbe continuamente a chiunque gli chieda informazioni sulla sua nuova fiamma e su questo nuovo amore.

Sulla nuova presunta compagna di Sarcina, però, non si hanno ulteriori notizie. Sul sito del settimanale diretto da Umberto Brindani campeggia la foto che ritrae il frontman de Le Vibrazioni in un locale milanese insieme agli amici e a due misteriose ragazze more la cui identità è rimasta sconosciuta. Sarà una di queste la nuova fidanzata del cantante?