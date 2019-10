Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono ufficialmente una coppia

Francesco Sole ha finalmente conquistato il cuore di Giulia Cavaglià. Dopo i primi rumors che volevano i due felicemente fidanzati, infatti, era arrivata la smentita di Sole, che aveva spiegato quale fosse la situazione nella realtà.

Da qualche tempo i due giovani si mostrano spesso insieme in atteggiamenti intimi e complici e questo ha fatto nascere la convinzione che tra loro potesse esserci del tenero. Dopo la delusione amorosa con Manuel Galliano a poche settimane dalla fine dell'esperienza di Uomini e Donne, per l'ex tronista non c'è stato più nessun uomo capace di farle battere il cuore, almeno fino all'arrivo di Francesco Sole. I due si sono conosciuti casualmente quando l'ex conduttore di Tu si que vales ha coinvolto l'influencer in un suo progetto, senza sapere quello che sarebbe poi nato. Francesco Sole era impegnato nella realizzazione di un videoclip e si è fatto aiutare da Giulia Cavaglià, ma la ragazza l'ha colpito al punto da influenzarlo.

“ Io e Giulia non siamo fidanzati, non che a me dispiacerebbe. Gliel’ho chiesto se lei vuole, glielo avete chiesto anche voi. Per ora non ha risposto, se un giorno risponderà… ”, ha detto il ragazzo solo pochi giorni fa e, a quanto pare, Giulia ha risposto. “ Ogni giorno un Francesco Sole si sveglia e porta un mazzo di tulipani a @giuliettacavaglia. Ogni giorno una Giulietta sa che dovrà correre più veloce di Francesco Sole per riuscire a scappare. Ora la situazione è questa: da qualche giorno Giulietta non scappa più, e significa solo una cosa ”, ha scritto Francesco Sole sotto un'immagine romantica di loro che si baciano in cucina.