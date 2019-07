La moglie di Totti fa spesa da un vucumprà. I fan: "Non è proprio legale"

Con l’arrivo della bella stagione, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono recati a Sabaudia per trascorrere un po' di tempo lontano dai riflettori sulle spiagge del litorale laziale, reduci da una vacanza all’insegna della movida sfrenata di Ibiza e Formentera.

Così la scelta è ricaduta su uno degli stabilimenti di Sabaudia, dove la famiglia al completo è stata paparazzata in momenti di assoluta normalità – senza sfarzi né eccessi di alcun tipo. Infatti, nelle storie pubblicate dall’ex Capitano della Roma sul suo profilo Instagram l’abbiamo visto guidare l’auto, fare la fila per acquistare dell’insalata di riso e tanto altro. Tuttavia, l’ultima serie di video destinata a far discutere ha come protagonista la bellissima Ilary. Nel repost qui in basso, vediamo il Pupone riprendersi seduto sulla spiaggia mentre alle proprie spalle la moglie fa acquisti da un venditore ambulante, il tutto sulle note del nuovo singolo di nuovo singolo J-Ax.

Un comportamento che è apparso assurdo ai suoi milioni di fan. In molti sono stati a chiedersi: “E perché mai una come Ilary dovrebbe ridursi a comprare dai vucumprà?” . Altri tifosi giallorossi hanno voluto invece avvertire il loro capitano in questo modo: “Francè, non sarebbe proprio legalissimo...” .

Non è chiaro cosa stesse acquistando Ilary, sta di fatto che ha rischiato seriamente uno scontro con la legge, tanto da essere sanzionabile. Fortunatamente, però, l’ha fatta franca.

Insomma, l’ex giallorosso e famiglia confermano ancora una volta di non essersi montati la testa e, anzi, dimostrano di avere nella vita privata lo stesso fair play che il Capitano aveva in campo.

