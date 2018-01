Il fratello della Hunziker: "Perché mi hai escluso dalla tua vita? Sono sordo e quasi muto"

Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker sempre sorridente e con addosso un'immensa voglia di vivere, ma in questi giorni è emerso un particolare del suo passato che potrebbe toglierle il sorriso.

Infatti, è tornato a farsi sentire suo fratello Andrea. Andrea Hunziker è nato dal papà Rodolfo (padre anche di Michelle) che ha sposato in seconde nozze Ineke. Il 53enne già in passato aveva lanciato un appello a Michelle chiedendole di "riammetterlo" nella sua vita. Ora, Andrea ci riprova e affida i suoi pensieri a una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù.

"Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire - scrive il fratello di Michelle -. Mi spieghi cosa ti ho fatto?. Hai dato alle stampe la tua biografia, dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurgi svizzeri sono riusciti a rimuovere".

Il 53enne scrive questa lettera a Michelle Hunziker perché si sente ferito, ma nonostante tutto spera in un riavvicinamento: "Sono qui, ti perdono e voglio riabbracciarti". Ma questo non è il primo appello che Andrea lancia a sua sorella. Già due anni fa aveva rilasciato un'intervista nella quale si rivolgeva direttamente alla conduttrice di Striscia la Notizia: "Ti ho cercato al telefono e pure di persona, purtroppo senza mai riuscire a trovarti o incontrarti; da te avrei voluto una parola o un abbraccio. Vorrei conoscere le mie nipotine... e la bambina che verrà adesso, quella che porti in grembo. In fondo sono zio Andrea. Chiamami, Michelle. Insomma io sono qui".