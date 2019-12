Frecciatina di Damante alla De Lellis. E lei risponde così

Nonostante vivano ormai vite separate con i rispettivi partner, e dopo tutto il polverone alzato dall’uscita del libro “ Le corna stanno bene su tutto ” scritto da Giulia De Lellis dove raccontava i veri motivi della separazione dall’ex, Andrea Damante di tanto in tanto continua comunque a lanciarle frecciatine.

Lo ha fatto ad esempio postando una foto in macchina in cui con i codini in testa, fa il segno delle corna e scrive nella didascalia: " Le corna stanno bene su tutto ” parafrasando il titolo del libro di Giulia e aggiungendo sul finale anche un cuoricino. La cosa ha creato ovviamente scalpore e sulla vicenda è intervenuta anche la super informata Deianira Marzano, che ha voluto vederci chiaro sul perchè di questa uscita cose poco carina visto che, da come parla Giulia le corna le ha messe lui a lei.

Deianira ha così commentato: “ Io penso che questa provocazione sia solo per far uscire qualche articolo di gossip e alimentare del movimento su Instagram. Mio caro Damante, tu dimostri ancora una volta, che hai bisogno di Giulia per far parlare di te. Altrimenti di te si parlerebbe solo sugli articoli di giornale o di gossip quando tu esci con una e con un'altra ”.

Dal canto sua Giulia De Lellis sembra proprio aver abbandonato l’idea di Damante ora che vive felicemente una storia d’amore con Andrea Iannone. Proprio oggi è uscita un’intervista su Vanity Fair che ha intervistato la De Lellis che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ex e soprattutto sul momento in cui ha capito che la sua storia era finita.

" Eravamo in Kenya insieme, su una mongolfiera, ma quel panorama mozzafiato lo stavo guardando da sola, anche se lui era vicino a me. In quel momento ho capito che l’amore non basta ”. Al contrario ha avuto parole piene d’amore nei confronti di Iannone con cui vive da tempo nella sua casa a Lugano: “ Ci rispettiamo a vicenda, io le sue gare e lui i miei set ”.

Ovviamente l’intervista era stata realizzata prima dell’accusa di doping per cui è Andrea è stato sospeso dalle gare. Accusa a cui Giulia non crede assolutamente e ha difeso a spada tratta il suo attuale fidanzato con cui sembra che prossimamente creerà anche una sorta di business, cosa che Iannone aveva proposto anche a Belen che però aveva rifiutato.

Ma per tornare a Iannone, sempre Deianira, aveva lanciato un’altra bomba di cui era stata informata dai suoi fan. Secondo alcune indiscrezioni Giulia e Andrea si darebbero botta e risposta sui social, cosa a cui Deianira, e in realtà non solo lei non crederebbero assolutamente. Piccoli segni con faccine sorridenti che compaiono sui post di lei e poi su quelli di lui. Ma senza arrivare al fantagossip, la cosa certa è che in questo momento Giulia ha ben altro per la testa e non è certo Damante, mentre lui forse si diverte un po’ troppo a fare lo spiritoso.