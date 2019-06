Spunta una canzone inedita del 1986 di Freddie Mercury

Per la prima volta dopo 33 anni, i fan di Freddie Mercury possono ascoltare un inedito assoluto. Si tratta della canzone Time Waits For No One, composta dal leader dei Queen nel 1986 per il musical Time e mai pubblicata prima d’ora. Il brano è il frutto del lavoro di Dave Clark, musicista, compositore, produttore e amico del cantante inglese.

Il pezzo venne registrato agli Abbey Road Studios di Londra da Mercury per il concept album che racconta la storia fantascientifica del fantomatico musicista rock Chris Wilder. Questa canzone rimase però nel cassetto (l’anno successivo il cantante pubblicò come singolo la cover dei The Platters, The Great Pretender, che risultò tra i maggiori successi della sua carriera solista) e soltanto oggi, complice il successo del biopic Bohemian Rhapsody, è stata rispolverata da Clark. Il compositore l’ha pubblicata su YouTube accompagnata da un video girato al Dominion Theatre, poco prima della messa in scena del debutto del musical nell’aprile del 1986.

Freddie Mercury tra Edith Piaf e Shirley Bassey

“ Quando ci siamo incontrati per la prima volta – ha raccontato Dave Clark in un’intervista a Reuters – Freddie mi ha detto: ‘Beh, come posso fare questa canzone?’ e io gli ho risposto che volevo un incrocio tra Edith Piaf, Jennifer Holliday e Shirley Bassey ”. La risposta di Mercury fu ironica come suo solito: “ Ho tutti i loro vestiti, quindi gli ho risposto che l’avrei potuta fare perfettamente ”.

Nel cast di Time, tra gli altri, spiccavano Laurence Olivier e Cliff Richard. Nell’opera, oltre ai brani di Mercury, c’erano anche canzoni di Julian Lennon, Dionne Warwick, Burt Bacharach, Dusty Springfield, John Christie, John Helms, Mike Moran e Paul Miles-Kingston.

Per recuperare questo inedito, Clark è riuscito a isolare la traccia vocale registrata da Mercury lavorando sulle 96 incisioni originarie. Il pianoforte è stato poi risuonato da Mike Moran. La collaborazione tra Freddie e Dave fu fruttuosa: dopo quell’incontro, i due scrissero insieme Barcelona, realizzata con la partecipazione della soprano spagnola Montserrat Caballé e diventata inno ufficiale dei Giochi Olimpici del 1992.