Le fughe di Kate da William: ecco il motivo dei viaggi segreti

Chi pensa che su Kate Middleton si sappia già tutto, dovrà ricredersi. Nonostante la moglie del principe William sia sempre sotto i riflettori, riesce a tenere anche qualche piccolo segreto per sé. Almeno fino a quando non sia uno dei suoi migliori amici a decidere di parlare con la stampa.

Uno dei compagni universitari di Kate ha infatti svelato un particolare fino ad ora inedito che riguarda un'abitudine della Duchessa di Cambridge. Come riporta il Messaggero, quando era ancora una studentessa, la Middleton decise di regalarsi una fuga dal Regno Unito, un viaggio-studio in Italia per riscoprire la sua vera identità.

Ma quello non fu l'unico viaggio in solitaria di Kate. A quanto pare infatti la Duchessa non ha abbandonato la sua abitudine neanche dopo l'inizio della relazione con William. Prima del fidanzamento ufficiale la Middleton si ritagliò un altro periodo da sola. Questa volta la destinazione del suo ritiro lontano dal futuro marito fu Irlanda.