Gabriel Garko: "L'idea di piacere anche agli uomini non mi disturba"

"È un altro cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay, così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mignotte", inizia così l'esplosiva intervista di Gabriel Garko al sito gay.it.

Dopo anni di (false) voci sul suo conto, il bell'attore ha risposto una volta per tutte a chi gli domanda della sua presunta omosessualità. "Mi infastidisce - continua Garko - quando un omosessuale si diverte a puntare il dito verso un altro individuo tacciandolo a tutti i costi di essere gay, come se poi fosse una cosa brutta. Se una persona è risolta, e vive bene la propria sessualità, non avrà mai tutta questa voglia di dispensare etichette qua e là. Mi dispiace, ad esempio, quando a Sanremo venne strumentalizzata la mia affermazione sulle unioni civili. Io mi limitai a dire che due individui, di qualsiasi natura, dovevano e potevano fare quello che meglio credevano, a patto che fossero entrambi consenzienti, ma anche in quel caso venne vista una certa, ed inesistente, chiusura da parte mia".

"Si sa, rispetto ai tanti bellocci, piaci tanto al mondo gay. Pensi che anche qui il merito sia solo della tua bellezza?", domanda il giornalista. Ed ecco che arriva l'inaspettata risposta di Garko: "Dici? Non ne sono poi così convinto. Ad ogni modo, l’idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto, credimi. Sono, almeno per quel che mi dicono, un sex symbol e a chi deve piacere un sex symbol se non a tutti?".

Insomma, Gabriel Garko ha smentito una volta per tutte di essere omosessuale, anche se "l'idea di piacere anche agli uomini"non gli crea alcun problema.