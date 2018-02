Gabriel Garko: "Non sono gay ma non mi dispiace piacere agli uomini"

Bello, di successo e pronto ad avere un figlio, anche se non è il momento. In una lunga intervista, Gabriel Garko racconta parte della sua vita privata e ricorda quando venne massacrato sui social per l'aspetto fisico.

Undici film, venti fiction televisive e diverse esperienze teatrali. Dagli anni '90 ad oggi la carriera di Gabriel Garko è ricca di successi. L'attore, nato a Torino ma ormai da anni residente a Zagarolo (Roma), si toglie alcuni sassolini dalle scarpe. Intervistato da Gay.it, il sex simbol per eccellenza ribadisce per l'ennessima volta di non essere omosessuale: " È un altro cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay - afferma - così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mignotte. Mi infastidisce, però, quando un omosessuale si diverte a puntare il dito verso un altro individuo, tacciandolo a tutti i costi di essere gay, come se poi fosse una cosa brutta. Se una persona è risolta, e vive bene la propria sessualità, non avrà mai tutta questa voglia di dispensare etichette qua e là ". Garko sa però di non essere amato solo dalle donne: " L'idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto, credimi. Sono, almeno per quel che mi dicono, un sex symbol e a chi deve piacere un sex symbol se non a tutti? ".