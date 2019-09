Gabriel Garko sposato? L'attore risponde piccato: "L'ho saputo dai giornali"

Sul settimanale Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini, è stata recentemente riportata l'indiscrezione secondo cui l'attore di fiction Mediaset di successo, Gabriel Garko, sarebbe giunto alla decisione di convolare a nozze in segreto e si è ipotizzato addirittura che il matrimonio dell'attore si fosse già celebrato. Delle voci quest'ultime divenute sempre più insistenti, tanto da spingere i fan dell'attore de Il peccato e la vergogna a rivolgere alcune domande direttamente al proprio beniamino, Garko.

Gabriel Garko risponde sulle presunte nozze top secret

"Ti sei sposato con un uomo?", è la domanda indiscreta giunta a Garko e scritta da un utente su Instagram. "Ma io veramente non mi sono ancora sposato - è stata la pronta e piccata risposta dell'aitante attore, a cui è stato, in più occasioni, affibbiato dalla stampa un presunto flirt con l'ex gieffino Gabriele Rossi- l’ho saputo come voi dai giornali".

Gabriel Garko ha quindi voluto sconfessare l'incessante voce lanciata dai giornali, concernente le sue presunte nozze top secret, dall'Egitto, il Paese dove attualmente si trova insieme al suo inseparabile amico Gabriele Rossi, per poter presenziare all'evento Gouna Film Festival.