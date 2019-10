Gabriele Pippo agli hater della sua Silvia: "Ho detto cose non veritiere"

Dopo aver animato il docu-reality sui tradimenti dei vip condotto da Alessia Marcuzzi, Temptation island vip, la coppia di fidanzati formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado è tornata a far parlare di sè. Questa volta, Gabriele, figlio del cabarettista de Il baglino, Pippo Franco (pseudonimo di Francesco Pippo), è finito al centro dell'attenzione mediatica per aver di nuovo difeso a spada tratta la sua fidanzata. Quest'ultima aveva recentemente minacciato su Instagram di voler adire le vie legali contro i bulli, che sui social le hanno rivolto offese e/o comunque parole poco carine, come l'appellativo "scimmia" usato con accezione dispregiativa del termine stesso.

Ad intervenire a difesa di Silvia, era stato proprio il fidanzato della Tirado, il quale ora è accusato indirettamente dal web di aver criticato per primo la sua amata, nel corso del viaggio intrapreso dalla coppia al docu-reality sui tradimenti di Canale 5.

E la risposta del figlio di Franco, alle ultime accuse ricevute dagli hater, non si è fatta attendere molto. "Non arrabbiatevi se difendo Silvia, avete torto -queste sono le prime parole che Pippo ha riportato in una delle sue nuove Instagram stories, in risposta agli ultimi attacchi ricevuti dai follower-. Alcune cose non si giustificano".

Gabriele Pippo fa mea culpa dopo Temptation island vip

Gabriele Pippo ritiene che non sia -per nessun motivo- giustificabile il cyberbullismo che in molti hanno mosso in rete contro la sua ragazza. E, a conclusione del suo ultimo messaggio condiviso su Instagram, il produttore musicale fa, tuttavia, mea-culpa, ammettendo cioé di aver usato parole troppo forti sul conto della sua amata Tirado a Temptation island vip: "Non sto difendendo solo lei, ma tutte le persone che sono vittime di questi insulti denigratori, purtroppo ricorrenti... È vero, anche io ho sbagliato dicendo cose pesanti sul suo conto e non veritiere". Pippo, infine, scrive: "Con questo messaggio chiudo il discorso. Peace".

