Gaffe all'"Eredità": "Monte Bianco in Sardegna"

La geografia non è un'opinione. E così la gaffe del concorrente dell'Eredità ha fatto in poche ore il giro del web. Protagonista dello scivolone su Rai Uno un ragazzo che potrebbe entrare nella storia del quiz show condotto da Fabrizio Frizzi. Durante l'ultima puntata anadata in onda ieri sera, al ragazzo viene posta una domanda che appare abbastanza semplice: "Il versante italiano del Monte Bianco si trova...". Le opzioni rimaste per le risposte sono due: "Valle d'Aosta" e "Sardegna".

Un po' smarrito nello sguardo il giovane concorrente risponde "Sardegna". In studio cala il gelo col conduttore che è visibilmente in imbarazzo. La risposta errata del concorrente Leonardo è stata prontamente segnalata e rilanciata sui social da Nonleggerlo. E anche il pubblico presente in studio ha rumoreggiato dopo la risposta sottolineando la gaffe del concorrente. La geografia spesso mette in difficoltà i concorrenti de L'Eredità. Lo scroso anno un concorrente aveva collocato Olbia in Toscana. E anche lì lo scivolone fece in breve tempo il giro del web. (Clicca qui per guardare il video della gaffe)