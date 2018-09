Scivolone su Arezzo a "L'Eredità"

Flavio Insinna inciampa su una gaffe a L'Eredità. Dopo aver ricevuto pesanti critiche sul web per aver sostituito Frizzi nella conduzione del quiz show di Rai Uno, il conduttore deve fare i conti con uno scivolone durante una delle ultime puntate. Lunedì scorso una delle domande del programma riguardava alcune curiosità legate alla città di Arezzo. La concorrente ha risposto che la città toscana è famosa per la "sua quintana".

Insinna immeditamente ha fatto i complimenti alla donna concedendole anche un "bravissima" davanti alle videocamere. Apriti cielo. Proprio da Arezzo sono arrivate le proteste. La città infatto è famosa per la Giostra del Saracino e il suo presidente ha chiesto ufficialmente le scuse a viale Mazzini. La Rai così è corsa ai ripari: "Segnaliamo che domani alle 18.45 in apertura di puntata all’Eredità su Rai1 Flavio Insinna farà una precisazione e ringrazierà i telespettatori di Arezzo per la segnalazione". Caso chiuso.