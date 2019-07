Gassman asfalta Valeria Marini: "Nun me gusta manco pe niente"

Valeria Marini, diva stellare, difficilmente tiene a bada la sua irruenza e il suo entusiasmo, nei confronti di tutto ciò che fa, ma ancor di più le sue trovate "pubblicitarie". Sembra sia in uscita un singolo della giunonica soubrette, dal titolo "Me Gusta" e, per l’occasione, pare abbia voluto girare un video molto particolare.

Di cui, per altro, dà anche un assaggio nel post sul web e sembra essere una canzone reggaeton, molto gioiosa. Al culmine di un momento di entusiasmo, a Trinità dei Monti, a Roma, seguita da una folla di gente, commette un gesto inaspettato. Entra nella Barcaccia, per bagnarsi con l’acqua del monumento romano. Con tanto di tacchi a spillo, per nulla comodi per l’entrata nell’opera d’arte! Insomma, qualcosa che non va assolutamente fatto, né ripetuto da nessuno, vip o no che sia.

Alessandro Gassman: “A me nun me gusta manco pe niente!”

Intransigente Alessandro Gassman, sul sul prifilo Twitter, asfalta Valeriona esprimendo tutto il suo disappunto con la grande ironia che lo contraddistingue: "E gnente, na città che po esse piata a schiaffi da tutti ormai… una che fa’r bagno n’aa "Barcaccia" de piazza de Spagna pe cantà na "canzone" che se chiama "Me gusta"… a me nun me gusta manco pe gnente… e so stato gentile".