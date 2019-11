Gelo tra Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti?

Il matrimonio finito tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sembrava non aver intaccato i rapporti della donna con Aurora Ramazzotti, primogenita del suo ex marito.

Fu proprio la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti a difendere la Pellegrinelli dagli attacchi degli hater dopo la fine della relazione con il cantante e, tempo addietro, Aurora manifestò tutta la sua felicità per la scelta del padre di legarsi ad una donna come Marica difendendola a spada tratta nel suo ruolo di donna e madre. Quei rapporti così idilliaci, però, pare si siano bruscamente interrotti negli ultimi tempi e, si vocifera, che la causa sia proprio Charley Vezza.

Da quando la Pellegrinelli e l’imprenditore sono usciti allo scoperto e hanno deciso di non nascondersi più dagli occhi indiscreti dei paparazzi, qualcosa potrebbe essere cambiato. La relazione tra i due, inoltre, è talmente tanto cresciuta negli ultimi tempi che, quello che poteva apparire agli occhi di molti come flirt, pare si sia trasformato in una importante relazione sentimentale che potrebbe portare i due verso la convivenza.

Secondo il settimanale Diva e Donna, dunque, i rapporti tra la top model e Aurora Ramazzotti si sarebbero raffreddati negli ultimi tempi in seguito all'evoluzione della storia tra Marica e Charley e, a riprova di questi rumors, ci sarebbero le testimonianze di chi racconta che le due avrebbero chiesto di partecipare in momenti diversi ad un evento al quale erano state invitate. Onde evitare qualunque spiacevole incontro, dunque, sembra che sia la Pellegrinelli che la Ramazzotti abbiano espressamente chiesto agli organizzatori di presenziare in orari differenti.

Alle voci che hanno iniziato a circolare nelle ultime ore sui social, le due protagoniste del gossip hanno scelto di non rispondere. Controllando i loro profili Instagram, inoltre, Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli continuano a seguirsi. Potrebbe essere questa una prova del fatto che i rumors siano infondati o dietro c’è dell’altro che nessuna delle due ha deciso di svelare pubblicamente? A riguardo, dunque, si attendono smentite o conferme da parte delle dirette interessate.